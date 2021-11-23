PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - İlimiz Ünye İlçesi, Nuriye Mahallesinde bulunan 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1661 nolu İmar adalarının bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 05/10/2021 Tarih ve 129 sayılı Ünye B. M. K ve 18/10/2021 Tarih ve 2021/317 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlimiz Ünye İlçesi, Nuriye Mahallesinde bulunan 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1661 nolu imar adalarının bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 05/10/2021 Tarih ve 129 sayılı Ünye B. M. K ve 18/10/2021 Tarih ve 2021/317 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır. Söz konusu Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 23/11/2021-23/12/2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle Askıya Çıkarılmıştır. 23/11/2021

Mustafa DİKCİ İrfan PELİT Şehir Plancısı İmar ve Şehircilik Müdür V.

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