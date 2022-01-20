Plan bütçe ile çevre ve sağlık komisyonu toplandı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Şubat ayı Meclis toplantısı öncesinde toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülerek komisyona gönderilen maddeler ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ortak komisyon toplantısı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 07.01.2022 tarih ve 118046 sayılı "2022 yılı için evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti tarife raporunun mesken tarifeleri için 'Vatani hizmeti nedeniyle malul gazi olarak aylık bağlanmış olan su tüketen', 'Şehit eşleri ve çocukları, anne ve babası sıfatıyla aylık bağlanmış olan su tüketen' ve 'ortak kullanım alanları için alınmış olan abonelerin' muaf olması ile engelli oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan 18 yaş ve üzeri engelli abonelere uygun görülen oranda indirim uygulanmasının değerlendirilmesi" ile ilgili teklifi görüşüldü. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantısı'nda, komisyonun ilgili madde ile ilgili teklifinin oylanarak karara bağlanacağı belirtildi.

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