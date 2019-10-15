PLAKAYI "EVLENİYORUZ" YAZISIYLA KAPATIP YÜZLERİNİ KAPATMAYAN GASPÇILAR KAMERADA

15.10.2019 12:39

BAYRAMPAŞA 'da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirdildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

1 MİLYON 700 BİN LİRAYI GASP ETMİŞLERDİ

Bayrampaşa, Uluyol Caddesi üzerinde 13 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir Alaşım firmasında çalışan kuryeler K.A. ve A.U., bir bankadan 1 milyon 800 bin lira çekti. Polis kayıtlarına göre paranın 1 milyon 700 bin lirasını bir sırt çantasına koyan K.A ve A.U., kalanı da yanlarındaki bir başka çantaya koyarak dışarı çıktılar. Bu sırada park halindeki otomobillerinin arkasına, plakaları 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatılan gelin arabası süsü verilmiş bir araç yanaştı. Araçtan inen iki kişi, elinde 1 milyon 700 bin liranın konulduğu sırt çantası bulunan K.A.'ya saldırdı. K.A.'nın direnmesi üzerine şüpheliler, onu ayağından vurarak elindeki çantayı aldı. Saldırganlar gelin arabası süsü verilmiş otomobille olay yerinden kaçtılar.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BİR KİŞİYİ TANIDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek olayla ilgili ip ucu toplamaya başladı. Yapılan çalışmalarda plakayı kapatmalarına rağmen yüzlerini kapatmayan şüphelilerden biri, deneyimli polisler tarafından tanındı. Bu kişinin daha önceden çeşitli suçlardan 42 kez gözaltına alınan Ozan A.(23) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 9 Ekim 2019 tarihinde düzenledikleri operasyonda Ozan A. ve suç ortakları Onur A.(24) Derman A.(34) ile onlara yardım ve yataklık eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 17 bin 200 lira ile 15 bin 100 ABD doları ve bir tabanca ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILARŞüphelilerden Ozan A.'nın daha önceden 42 kez, Onur A.'nın 3 kez Derman A.'nın ise 25 kez daha önceden çeşitli suçlardan yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Ozan A., Derman A., Onur A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü: Gasp anları

Şüphelilerin adliyeye sevki

Kaynak: DHA

- İstanbul