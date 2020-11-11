Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı
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Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı

11.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:11
Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı

ISPARTA'da, Burdur'dan çaldığı plakayı taktığı Antalya'dan çaldığı otomobil ile polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan Y.G., yaşanan kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı.

ISPARTA'da, Burdur'dan çaldığı plakayı taktığı Antalya'dan çaldığı otomobil ile polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan Y.G., yaşanan kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı. Kazanın ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Y.G. yakalandı. Gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklanan Y.G. ile polisler arasındaki 

kovalamaca, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 5 Ekim günü yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekibi, çalıntı olarak bildirilen plakalının takılı olduğu otomobili, Sidre Mahallesi'nde seyir halinde gördü. Polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, kaçan sürücünün peşine düştü. Bazı yollar ekip otolarıyla kapatıldı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobil, bir ekip aracına çarptı. Ayazmana Mahallesi'ndeki meyve bahçelerine giren otomobilden inen sürücü koşarak kaçmaya devam etti. Sürücü, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün Y.G. olduğu belirlendi. Polis, şüphelinin kaçarken kullandığı üzerinde 48 HZ 723 yazılı plaka bulunan aracın da Antalya'dan çalıntı olduğunu tespit etti.Burdur Cezaevi'nden izinli çıktığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Şüpheli Y.G.'nin polisten kaçmaya çalıştığı anlar ve yaşanan kovalamaca, güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan Y.G.'nin Isparta'da bir otomobilden plaka hırsızlığı, Isparta ve Antalya'dan da 2 ayrı otomobil hırsızlığı suçlarının faili olduğu belirlendi.


Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı
Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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