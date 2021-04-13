PLAKASINI MASKEYLE KAPATAN MOTOSİKLETLİYE PARA VE MEN CEZASI
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PLAKASINI MASKEYLE KAPATAN MOTOSİKLETLİYE PARA VE MEN CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirdi.

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ÇORUM'da trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimler sırasında ise bir motosiklet sürücüsünün plakasını maske ile kapattığı tespit edildi. Sürücü E.M.'ye 1128 lira para cezası kesildi, motosikleti de trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kuryeler üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında motosikletli kuryeleri denetleyen trafik ekipleri, sürücüleri Covid-19 tedbirleri ile kask kullanımı konusunda kontrol ederken, motosikletleri ruhsat, plaka, egzoz, muayene ve güvenlik önlemleri açısından da inceledi. Denetimlerde trafiğe çıkmaya uygun olmayan çok sayıda motosiklet, ekiplerce trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

PLAKAYA MASKE TAKMANIN CEZASI 1128 LİRA

Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimler sırasında görevli polis memuru, bir motosiklet sürücüsünün plakasını maske ile kapattığını tespit etti. Bununun üzerine gidiş güzergahı saptanan motosiklet, polis ekiplerince yakalandı. Plakasının büyük bölümü maske ile kapatıldığı anlaşılan motosiklet sürücüsüne 1128 lira para cezası uygulanırken, motosikleti ise trafikten men edildi.

PLAKASINI MASKEYLE KAPATAN MOTOSİKLETLİYE PARA VE MEN CEZASI
PLAKASINI MASKEYLE KAPATAN MOTOSİKLETLİYE PARA VE MEN CEZASI
PLAKASINI MASKEYLE KAPATAN MOTOSİKLETLİYE PARA VE MEN CEZASI
PLAKASINI MASKEYLE KAPATAN MOTOSİKLETLİYE PARA VE MEN CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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