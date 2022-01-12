Plakasını gizledikleri araçla hırsızlık yapmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA'da, plakası gizlenen araçla geldikleri iş yerinde kepengi açamayınca uzaklaşan maskeli 4 şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kazancı Pazarı'nda meydana geldi. Plakası gizlenen otomobille bakır satışı yapan bir iş yerinin önüne gelen 4 şüpheli, dükkanın kepengini kırmaya çalıştı. Yüzlerinde maske olan şüpheliler, kepengi açamayınca olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.