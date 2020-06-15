Plakasını değiştirdikleri kiralık araçla mağazadan 32 cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı
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Plakasını değiştirdikleri kiralık araçla mağazadan 32 cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kiralık aracın plakasını değiştirerek teknoloji mağazasından 32 cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı.

15.06.2020 02:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:26

İzmir'in Çeşme ilçesinde kiralık aracın plakasını değiştirerek teknoloji mağazasından 32 cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Marina içerisinde bulunan teknoloji mağazasından 32 cep telefonu çalan şüpheliler, otomobille kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, otomobilin kiralandığı şirket ve aracı kiralayanların kimliğini tespit etti.

Aracı kiralayan B.Ç. ve E.Ç. kullandıkları otomobilin Güzelbahçe ilçesinde ikametlerinin önünde bulunduğu sırada gece saatlerinde plakalarının çalındığını belirtmesi üzerine Çeşme ve Güzelbahçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, kayıtlardan plakaların, aynı marka ve model olan araçla 2 kişi tarafından çalındığını belirledi.

Kayıtlarda plakayı çalan şüphelilerin teknoloji mağazasından hırsızlık yapan kişiler olduğu da tespit edildi.

Belirlenen plakayı incelemeye alan ekipler, aracın İstanbul'da bulunan bir araç kiralama şirketinden E.T. (38) ve R.A'nın (25) kiraladığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Asayiş Büro Amirliğinin bilgilendirilmesi üzerine ekipler, şüphelilerin adresini belirleyerek operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çeşme ilçesine getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin cep telefonlarını alarak bir çuvalın içerisine koyup kaçtıkları görülüyor.

Plakasını değiştirdikleri kiralık araçla mağazadan 32 cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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