Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
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Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı

Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da abart egzozlu motosiklet kullanan bir kişi, plakasını cerrahi maskeyle kapatıp trafiğe çıkınca kendisine ceza yazmak isteyen trafik polisine kaskla vurup kaçmak istedi.

Adana'da abart egzozlu motosiklet kullanan bir kişi, plakasını cerrahi maskeyle kapatıp trafiğe çıkınca kendisine ceza yazmak isteyen trafik polisine kaskla vurup kaçmak istedi. Bu anlar ise anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bakkal olan Abdullah G. (26) abart egzoz taktırdığı motosikletinin 01 FKY 07 plakasını cerrahı maskeyle kapatıp yanına eşini de alarak gezmeye çıktı. Plakada maske olmasına rağmen eşi ve kendisinde maske olmayan çift, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda motosikletini park edip bir dükkana girdi. Bu sırada uygulama yapan trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk (43), motosikletin abart egzozlu olduğunu ve plakasının cerrahi maskeyle kapalı olduğunu fark edince ceza yazmak için harekete geçti. Bu sırada karı-koca dükkandan geri döndü. Abdullah G. trafik polisini görünce polise ceza yazmamasını istedi. Ancak polis, görevini yaptığını hem abart egzoz hem de plakanın maske kapalı olduğunu bu nedenle ceza yazmak zorunda olduğunu söyledi. Ceza yazılacağını anlayan Abdullah G. sinirlenerek küfürler ederek polis memurunun üzerine yürüdü. Bu sırada eşi Abdullah G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Abdullah G. agresif tavırlar sergileyince görevli polis, bölgeye yardımcı ekip çağırdı. Abdullah G. 50 lira yevmiyeyle çalıştığını bu nedenle ceza yazmamasını istedi. Polis memuru da görevini yaptığını plaka kapatmanın, abart egzoz kullanmanın yasalara göre suç olduğunu ceza yazmak zorunda olduğunu, 50 lira yevmiye alan bir kişinin bunları yapmaması gerektiğini söyledi. Trafik polisi Abdullah G.'ye plakayı kapatmak ve abart egzozlu araç kullanmaktan bin 890 lira para cezası yazıp aracı da trafikten men etti. Bu durum Abdullah G.'yi çılgına çevirdi. Abdullah G. elindeki kask ile trafik polisine vurdu. Polis, yere düşüp kafasını da kaldırım taşına vurdu. Kaçmak isteyen Abdullah G. polis tarafından yakalandı. Bu anlar anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Darp edilen polis memuru Öztürk, Abdullah G.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinden adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı Abdullah G., ifadesinde abart egzoz kullandığı için plakasını maske ile kapattığını bunu gören trafik polisinin ceza yazmak istediğini kendisinin de daha öncede çok ceza yediği için yazmamasını istediğini ancak mani olamadığını, üstüne 40 tane polis gelince korkup bir anlık öfkeyle trafik polisine vurduğunu söyledi. Abdullah G. de polislerden şikayetçi oldu. - ADANA

Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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