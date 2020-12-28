Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza
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Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza

28.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:11

- Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza Kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için plakasını bantla kapattı Şanlıurfa'da otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için aracının plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin 13 lira para cezası kesildi.

- Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza

Kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için plakasını bantla kapattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için aracının plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin 13 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gişelerden geçen bir tırın plakasının okunmadığını fark edip durdurdu. Plakayı kontrol eden ekipler, bantla kapatıldığını gördü. Ağır tonajlı araçlar için yol üstünde bulunan kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için plakayı kapattığı belirlenen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 14 bin 13 lira para cezası kesildi.

Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza
Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza
Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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