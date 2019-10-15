Plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan araçla gasp

15.10.2019 13:38

Bayrampaşa'da, plakaları, "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatılmış araçtan çıkarak, kurye aracındaki 1 milyon 700 bin lirayı gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ticari bir firmanın kuryeliğini yapan K.A ve A.U, müşterilerinden aldıkları parayı otomobilin içine koydu.

Bu otomobilin hemen arkasına park etmiş ve plakaları, "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatılmış araçtan çıkan şüpheliler, para dolu çantayı silah zoruyla alarak kaçtı. Bu sırada bir el ateş eden gasp şüphelileri kurye K.A'yı da hafif şekilde ayağından yaraladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kamera görüntülerini izleyen polis gelin arabalı gasp çetesinin peşine düştü. Plakalarını "Evleniyoruz" ve "Mutluyuz" yazılarıyla kapatan gaspçılar yüzlerini kapatmamıştı. Farklı suçlardan defalarca suç kaydı bulunan çete, detaylı bir çalışmanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan gasp çetesinden 17 bin 200 lira, 15 bin 100 dolar ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 4 suç kaydı bulunan Onur O. (24), 42 suç kaydı bulunan Ozan A. (23) ve 25 suç kaydı bulunan Derman A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden İsmail Y. (47) ve Gürel G. (23) ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA