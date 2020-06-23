Plakası çamurla kapatılan araçtan uyuşturucu çıktı
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Plakası çamurla kapatılan araçtan uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, plakası çamurla kapatılan otomobilde polis ekiplerince yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Plakası çamurla kapatılan araçtan uyuşturucu çıktı
23.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:38

Adıyaman'da, plakası çamurla kapatılan otomobilde polis ekiplerince yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde bir otomobilin plakasının çamurla kapatıldığını fark eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelenerek otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptıkları aramalarda ön koltuk altına gizlenmiş bir miktar metamfetamin ile birlikte bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken otomobilde bulunan D.A., ile Ö.K., isimli iki kişi gözaltına alındı. Her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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