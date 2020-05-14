Plaka hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Plaka hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Sultanbeyli'de araçların plakalarını çalarken yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Plaka hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
14.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:34

Sultanbeyli'de araçların plakalarını çalarken yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir minibüsten inen 3 kişinin sokak üzerinde bulunan araçların plakalarını çaldıkları yönünde ihbar üzerine olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilere "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalama neticesine, G. B, H. G. ve O. T. gözaltına alındı

Polis ekipleri araç ve üst aramasında plaka kesmeye yarayan aletler ve bir çift plaka ele geçirdi.

Şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanmak","kamu malına zara vermek", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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