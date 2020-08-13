Plaka görünürlüğünü kasten bozarak kuralları ihlal ediyorlardı, tek tek tespit edildiler
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Plaka görünürlüğünü kasten bozarak kuralları ihlal ediyorlardı, tek tek tespit edildiler

Plaka görünürlüğünü kasten bozarak kuralları ihlal ediyorlardı, tek tek tespit edildiler Sakarya'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına özel denetim Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında motosiklet...

13.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:05

Plaka görünürlüğünü kasten bozarak kuralları ihlal ediyorlardı, tek tek tespit edildiler

Sakarya'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına özel denetim

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde bazı motosiklet ile motorlu bisiklet sürücüleri, plaka görünürlüğü kasten bozarak birçok kural hatası yapmaya başladı. Bunun üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, hız ihlali başta olmak üzere birçok kural hatası yapan kişiler için kendilerine gelen müracaatları değerlendirerek denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son günlerde bazı motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin, plaka görünürlüğünü kasten bozarak üzerinde (silinti, kazıntı, kirletme, kapatma, tahribat) yapmak suretiyle, susturucusu arızalı veya abartılı egzoz sistemleri ve harici müzik sistemlerini kullanarak çevreyi rahatsız ettikleri, yoğun trafikte acele etmeleri nedeniyle başta hız ihlali olmak üzere birçok kural hatası yaptıkları vatandaşlardan gelen müracaatlar ve denetimlerden anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücüleri trafik kurallarına uygun olarak araç kullanmaya yöneltmek, korunmasız yol kullanıcı olarak tabir edilen motosiklet/motorlu bisikletlerin karıştığı trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek amacıyla Sakarya genelinde birçok nokta da şehir içi, asayiş ve bölge trafik ekiplerimizin yoğun katılımıyla 'motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına' özel denetim yapıyoruz" diye konuştu.

Plaka görünürlüğünü kasten bozarak kuralları ihlal ediyorlardı, tek tek tespit edildiler

Kaynak: İHA

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