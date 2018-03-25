Plak ve Cdler Geri Döndü

2012 yılından beri dijital müzik indirmeleri, fiziksel medyalardan daha fazla satmaya başlamıştı. Bundan dört yıl sonra da dijital müzik geliri fiziksel medyaları geçmişti. Recording Industry Association of America (RIAA) tarafından sunulan en son yıllık rapora göre ise, dijital indirmelerin elde ettiği gelir CD'lerin, plakların ve diğer fiziksel medyanın gerisinde kalarak artık en son sıraya düşmüş durumda.

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Her ne kadar fiziksel medya gelirleri %4 düşerek 1.5 milyar dolara gerilemiş olsa da, dijital indirme geliri %25 düşerek 1.3 milyar dolara geriledi. 2017 yılının bu sonuçları da CD'ler ve plaklar gibi fiziksel formatları bir kez daha liderliğe yerleştiriyor.

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Ancak müzik akış hizmetleri liderliklerine devam ediyor ve hatta 2017 yılında ABD müzik endüstrisinin gelirinin üçte ikisini oluşturuyordu.