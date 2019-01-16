Plak Tutkunlarını Heyecanlandıran Albüm

Duayen sanatçı Yavaşca'nın kulaklarda yer etmiş şarkılarının yanı sıra bugüne dek icra edilmemiş besteleri, bu albümde Taşçı'nın billur sesiyle yeniden hayat buldu.

Titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan ve arşiv niteliği taşıyan albümde, "Ümitsiz Aşka Düştüm", "Senden Uzak Günlerim", "Sarı Mimozamsın sen benim", "Boğaziçi şen gönüller yatağı" gibi unutulmaz ve birbirinden güzel eserler yer alıyor.

HOCAMA YAŞARKEN SAYGIMI SUNMAK İSTEDİM

Sanat hayatında ilk plağını eline almanın mutluluğunu yaşayan Taşçı, "Bugüne kadar sekiz solo albüm ve iki single çalışmam yayımlandı ve nihayet"Vefa" adını taşıyan son albümüm Long Play olarak müzikseverlere buluştu.Bu albümün Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca hocamızın eserlerinden oluşmasının benim gözümde apayrı bir değeri var. Hocama yaşarken saygımı sunmak istedim. Rabbim ona uzun ömürler versin. Türk Müziği adına bu çalışmaya imza atmış olmaktan kıvanç duyuyor, yüce Rabbime sonsuz şükrediyorum. Bu benim için büyük bir heyecan. Her sanatçının hayalidir müziğini en kalıcı şekilde sevenlerine ulaştırmak. Plak bu kalıcılığın en üst noktası. Bu nitelikte bir çalışmam olması bana kelimelerle anlatamayacağım bir haz ve mutluluk verdi" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler