Plak satışları 1986'dan beri ilk defa CD satışlarını geride bırakıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayımlanan rapor, plak satışlarının yakında müzik CD’si satışlarını geçebileceğini ortaya koydu
09.09.2019 13:00
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayımlanan rapor, plak satışlarının yakında müzik CD'si satışlarını geçebileceğini ortaya koydu.
İnternet üzerinden müzik dinleme platformlarına rağbetin artmasıyla CD piyasası büyük oranda düşüş yaşarken, plak satışlarında artış gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com