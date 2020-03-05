Plak Atışları Dünya Kupası yarın başlayacak

05.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:08

Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yarın başlayacak.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'daki organizasyonda Türkiye'yi trap büyük erkekler kategorisinde Yavuz İlnam, trap büyük bayanlar kategorisinde Safiye Sarıtürk ve skeet büyük bayanlar kategorisinde Nur Banu Özpak temsil edecek.

Milli sporcu Özpak'ın yarın atış yapacağı organizasyon, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA