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Plak Atışları Dünya Kupası yarın başlayacak

Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yarın başlayacak.

05.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:08
Plak Atışları Dünya Kupası yarın başlayacak

Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası, 'nde yarın başlayacak.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'daki organizasyonda Türkiye'yi trap büyük erkekler kategorisinde Yavuz İlnam, trap büyük bayanlar kategorisinde Safiye Sarıtürk ve skeet büyük bayanlar kategorisinde Nur Banu Özpak temsil edecek.

Milli sporcu Özpak'ın yarın atış yapacağı organizasyon, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

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