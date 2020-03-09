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Türkiye, Kıbrıs, Spor

Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türkiye, trap karışık takımda bronz madalya kazandı.

09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:46
Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda Türkiye, trap karışık takımda bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da devam eden şampiyonada milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk'ten oluşan trap karışık takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Yavuz İlnam, Safiye Sarıtürk ve Nur Banu Özpak'ın mücadele ettiği Plak Atışları Dünya Kupası, 13 Mart Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

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