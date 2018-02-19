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Plajlarımızı Denizanaları mı Basacak?

Doğu Akdeniz sahillerinde görülen zehirli jelimsi organizmalarının (çoğunlukla denizanalarının) tehlikelerini ve bu canlıların teması durumunda sağlığa etkilerini ve sonuçlarla baş etme yöntemlerini TÜDAV bir poster anlatıyor.

Plajlarımızı Denizanaları mı Basacak?

Doğu Akdeniz sahillerinde görülen zehirli jelimsi organizmalarının (çoğunlukla denizanalarının) tehlikelerini ve bu canlıların teması durumunda sağlığa etkilerini ve sonuçlarla baş etme yöntemlerini TÜDAV bir poster anlatıyor.

Kaynak: Dunya.com

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