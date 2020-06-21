Plajlarda sosyal mesafe unutuldu
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Plajlarda sosyal mesafe unutuldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sıcak havayı gören yöre halkı ve tatilciler plajlara akın etti.

Plajlarda sosyal mesafe unutuldu
21.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:39

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sıcak havayı gören yöre halkı ve tatilciler plajlara akın etti. Denize girip, güneşlenenlerin büyük bölümünün sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 33 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının ise 14 olarak ölçüldüğü Marmaris ilçe merkezinde Halk Plajı ile Uzunyalı ve İçmeler mevkilerindeki plajlar büyük bölümü günübirlik gelen tatilcilere ev sahipliği yaptı. Denize girenlerin yanı sıra, iki metre aralıklarla konumlandırılmış şezlonglarında uzanıp denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlar, güneşlenenler ve kitap okuyup anın keyfini çıkaranlar da oldu.  Plajlardaki şezlonglar neredeyse dolarken, büyük bölümü aynı ailelerden olan tatilcilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmamaları dikkat çekti. Plajda çocuklarıyla eğlenenler özçekim de yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ailesiyle plaja gelen Mahmut Öngöç (32), "Babam, eşim ve çocuklarımla deniz keyfi yapıyoruz. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalışıyoruz.Deniz keyfi sonrası maskelerimizi takarak evimize döneceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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