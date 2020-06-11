'Plajlara serilen kuvars tozu denizdeki yaşamı olumsuz etkiler'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Plajlara serilen kuvars tozu denizdeki yaşamı olumsuz etkiler'

'Plajlara serilen kuvars tozu denizdeki yaşamı olumsuz etkiler' BODRUM'da, bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahillerine 'beyaz kum' diye kuvars tozu dökmesine tepkiler sürerken, dış müdahalenin plajlardaki doğal yapıyı bozduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

'Plajlara serilen kuvars tozu denizdeki yaşamı olumsuz etkiler'
11.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:08

'Plajlara serilen kuvars tozu denizdeki yaşamı olumsuz etkiler'

 

BODRUM'da, bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahillerine 'beyaz kum' diye kuvars tozu dökmesine tepkiler sürerken, dış müdahalenin plajlardaki doğal yapıyı bozduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Denizdeki yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bölgelerin üstünün ani olarak farklı malzemelerle kaplanması sonucunda dibe bağımlı olarak yaşayan bitkiler, süngerler ve midyeler gibi omurgasız canlıların üstleri tamamen örtülür. Maalesef yaşamlarını devam ettiremezler" dedi.Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'ndeki denize sıfır 5 yıldızlı otel, sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu döktü. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan 'beyaz kum' görüntüsü vermek isteyen 2 işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin TL, Bodrum Belediyesi ise 35 bin TL ceza kesti. İşletme sahipleri hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı. İşletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Gökçebel Sahili'ndeki bir otelin benzer girişimi de durduruldu. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum sermesine izin vermedi. Tutanak tutularak, kumdan alınan örnekler, analize gönderildi. Otel yetkilileri ise kepçeyle kumları toplattı.'3-4 AY SONRA KIYISAL BÖLGELERDE KİRLENMEYE NEDEN OLACAK'Plajların deniz bilimlerinde çok önemli bir bölgeyi oluşturduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Bu bölgeler denizle karayı birleştiren geçiş bölgeleridir. Kayalık da olsa, kumluk da olsa plajların da kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği var. Biz buralara dışarıdan müdahale ettiğimiz zaman, istediğimiz kadar doğal malzemeyle yapalım, mermer tozu ilave edilirse bu bölgede homojen bir karışım elde edilme şansı yok. Plajlardaki yapı kayaçların parçalanması sonucu oluşuyor. Her kum taneciğinin bir büyüklüğü ve ağırlığı var. Dışarıdan herhangi bir malzeme karıştırıldığı zaman homojen bir karışım elde edilemiyor. O bölgeye has olmayan, üstte kalan malzeme, yağmur suları, rüzgar ve dalga hareketlerine bağlı olarak çok ciddi bir erozyona tabii olacak. Yaklaşık 3- 4 ay sonra dökülen malzeme taşınarak kıyısal bölgelerde kirlenme oluşturacaktır" diye konuştu.'DENİZDEKİ YAŞAMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEKTİR'

'Supralittoral zone' denilen plaj bölgelerine serilen malzemelerin çok büyük bir oranda denize taşınacağını ve denizdeki yaşamı olumsuz yönde etkileyeceğini anlatan Sunlu, "Bu bölgelerin üstünün ani olarak farklı malzemelerle kaplanması sonucunda dibe bağımlı olarak yaşayan bitkiler, süngerler ve midyeler gibi omurgasız canlıların üstleri tamamen örtülür. Maalesef yaşamlarını devam ettiremezler, bu da biyolojik çeşitlilik üzerinde baskı oluşturur. Mermer tozu veya kuvars tozu denizde dalga ve akıntı hareketlerine bağlı olarak tekrar suyun yüzeyine çıkma ve suyu bulandırma etkisi yaratabilir. Suyun berraklık ve ışık geçirgenliğini etkiler. O bölgede yüksek ışık şiddetine ihtiyaç duyan yosunlar ve alglerin üstleri kaplanır ve fotosentez yapma hızları etkilenir. Bu tür bölgelerde dışarıdan yapılacak müdahalelere dikkat edilmeli" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Ebru Polat Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: 'Plajlara serilen kuvars tozu denizdeki yaşamı olumsuz etkiler' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:09:03. #1.15#
title