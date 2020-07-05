Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip plajlara koştu. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Halk Plajı'nda sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşların neredeyse hiçbirinin maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. "3 AYDIR KORKUYORUZ ZATEN VİRÜSTEN KORKUMUZU YENMEK İÇİN GELDİK" Plaja arkadaşları ile yüzmeye gelen Mehmet Zincirkıran, "Pazar tatilinin tadını çıkarıyoruz arkadaşlar ile birlikte. Denize giriyoruz, serinliyoruz. Mesafe kurallarına uyulmuyor kimse fazla ilgilenmiyor sahilde. 3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik buralara. Korkarak kaybolmaktansa yaşayarak kaybolmak daha güzel" dedi. (İHA) Kaynak: İHA