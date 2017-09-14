Plajlar yabancı turistlere kaldı

Okulların açılmasına kısa süre kala yerli tatilciler çekilince insan seli görüntüdeki plajlar yabancı turistlere kaldı



AYDIN - Okulların açılmasına 4 gün kala Kuşadası'nda plajlar turistlere kaldı. Eylül ayı olması ve okulların açılacak olması nedeniyle yerli tatilcilerin çekildiği Kuşadası'nda yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Çoğunluğu İranlı, Rus, İrlandalı ve Belçikalı turistler, güneşin keyfini çıkarıyor.

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden Kuşadası sahillerinde yaz aylarındaki sıcaklıkları aratmayacak günler yaşanıyor. Kuşadası'nda özellikle su parkları ile Kadınlar Denizi, Kuştur ve Halk plajlarında denize girenlerin hemen hemen tamamı yabancı turist. Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda plajın ve denizin tadını çıkaran turistler, Eylül güneşinden de doyasıya yararlanıyor. Yerli turistlerle birlikte oldukça kalabalık olan insan seli görüntüdeki plajlar, okulların başlamasının kısa süre kalmasıyla birlikte önceki haftalara oranla daha sakin bir görünüme kavuştu.