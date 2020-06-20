Plajlar sosyal mesafeye göre düzenlendi
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Plajlar sosyal mesafeye göre düzenlendi

Plajlar sosyal mesafeye göre düzenlendi Şezlonglar arası mesafe korunacak, gelen herkesin ateşi ölçülecek, plajda güneşlenenlere maske zorunluluğu getirilecek Mersin'de plajlar korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi.

20.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:12

Plajlar sosyal mesafeye göre düzenlendi

Şezlonglar arası mesafe korunacak, gelen herkesin ateşi ölçülecek, plajda güneşlenenlere maske zorunluluğu getirilecek

MERSİN - Mersin'de plajlar korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı A.Ş. her yaz sezonunda on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin plajlarında pandemi sonrası 'yeni normal' olarak anılan döneme göre önlemlerini aldı. Bu kapsamda Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında ilk olarak şezlong dizilimi değiştirildi. Sosyal mesafe kurallarına göre, ikişer şezlongdan oluşan 9.5 metrekarelik adalar oluşturuldu ve her bir adanın arası 3 metre olacak şekilde ayarlandı. Adaların arasına da halat çekilerek sınırlar sabitleştirildi. Plajlara gelen herkesin girişte ateşi ölçülecek ve denize girmediği, şezlongda oturduğu süre içinde maske takması istenecek. Şezlonglar sürekli dezenfekte edilecek. Bunun yanı sıra bir müşteri şezlongu boşalttıktan sonra o şezlong dezenfekte edilecek ve 45 dakika geçtikten sonra başka bir vatandaş o şezlonga oturabilecek.

Çalışanlar da gün boyunca plajlarda görev yapacak ve tatilcilerin sosyal mesafeye uymamaları, maske takmamaları durumunda uyarıda bulunacak. Plajlardaki duş kabinleri ve tuvaletlerde tatilcilerin kişisel hijyenlerini sağlayabilmeleri için sabunun yanı sıra el dezenfektanı da bulundurulacak.

Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde incelemelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, plajlarda pandemiyle mücadele şartlarına göre düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak burada plaj işletmeciliğini ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, böyle bir beklentimiz yok. Bunu bir sosyal proje gibi düşünmek lazım. Vatandaş gelsin, ailesiyle hafta sonu huzur ve güven içerisinde denize girsin istiyoruz. Bu yaz sezonunda pandemi kuralları esas. Şezlong fiyatları, yiyecek- içecek fiyatları en uygun şekilde ayarlanıyor. Burada hizmet veren personelimize kadar özenle seçiliyor. Bizim amacımız burada vatandaşımızın huzuru" dedi.

Şezlong ve şemsiye kiralamak istemeyen vatandaşların da sosyal mesafeye uymak kaydıyla plajlardan faydalanabileceğini söyleyen Seçer, "Kıyılar vatandaşın. Vatandaşlarımız havlusunu alıp, gelip istediği yerde güneşlenebilmeli. Vatandaşın şikayetleri konusunda hassas olmamız lazım. İhtiyaçlarına yanıt vermemiz, alan açmamız lazım. Vatandaşın huzur içinde çocuklarıyla gününü gün ettiği bir plaj haline getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşın her türlü makul talebine yanıt vermek zorundadır" diye konuştu.

Plajlar sosyal mesafeye göre düzenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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