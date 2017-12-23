Facebook'ta Tanıştığı 13 Yaşındaki Çocukla Plajda İlişkiye Giren İngiliz'e 5 Yıl Hapis Cezası
29 yaşındaki İngiliz, sosyal medyadan tanıştığı 13 yaşındaki erkek çocuğu ile plajda bir çadırın içinde cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile beş yıl hapis cezası aldı.
İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Charlene Cole isimli kadın, Facebook üzerinden tanıştığı 13 yaşında erkek çocuğu ile buluşup deniz kenarında bir çadırın içinde cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile beş yıl hapis cezası aldı.
ŞÜPHELENEN ANNE, CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI GÖRDÜ
Oğlunun tavırlarından şüphelenen anne, çocuğun tabletindeki mesajlara bakınca kadının çocuğa attığı cinsel içerikli fotoğraf ve mesajları gördü. Anne polisi aradı ve ve fotoğrafları onlara teslim etti.
İTİRAF ETTİ, 5 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Çocukla birlikte olan kadın, çıkarıldığı mahkemede her şeyi itiraf etti ve reşit olmayan bir çocuğu baştan çıkarma ve ilişkiye girme suçundan dolayı beş yıl hapis cezası aldı.
Haberler.com/ Dış Haberler
YORUMLAR (14)
-
5 yıl ceza vermiş elin ğavuru ya bizde?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
İdam etsinler, ben gönüllü cellat olurum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
İdam yazan beyinsize söylüyorum canı senmi verdin sen alıcaksın dangalakCevap Yaz 1 8 Yayından KaldırHAKİKAT : Ailenden iki kişiyi katletsinler o zaman tekrar görüşelim idam konusunu......3 4 Yayından Kaldır
-
sübyan kogusuna vermeseler bari. .Cevap Yaz 3 Yayından KaldırMUSTAFA: Guleyim mi agliyim mi bilemedimYayından Kaldır
-
Ya Ben bu insanlari mizi anlayamiyorum cocuk yaşatmasin kizlarimizi evlendiriyorlar sesleri cikmiyor 8 ile 10 yaş larindan erkek cocuklari miz a tecavuz ediliyor susuyorlar.bir ingiliz in yaptigi pislige onlarda yorum yaziyorlar.vay beCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
-
Çocukları rahat bıraksınlar,, ne biçim insanlar bunlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Allah nurunu almiş yuzünden insan görünümlü şeytan.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
yakalarsam şerefiz idam vatan hailerine sabıklara uşturucu ticaret yapanlara idam idam idam neden gelimiyor yeter artık yeter yetkililer cannımızı sokakta bulmadıkCevap Yaz 12 10 Yayından Kaldır
-
Körpe bademci senii.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
-
Gecen haberde 15 yasindydi bu cocukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kadın agzının tadını biliyormuuş...Cevap Yaz 12 16 Yayından Kaldır
-
Sübüyancı zapık kadım...Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır