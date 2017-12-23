Facebook'ta Tanıştığı 13 Yaşındaki Çocukla Plajda İlişkiye Giren İngiliz'e 5 Yıl Hapis Cezası

Facebook'ta Tanıştığı 13 Yaşındaki Çocukla Plajda İlişkiye Giren İngiliz'e 5 Yıl Hapis Cezası

29 yaşındaki İngiliz, sosyal medyadan tanıştığı 13 yaşındaki erkek çocuğu ile plajda bir çadırın içinde cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile beş yıl hapis cezası aldı.

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Charlene Cole isimli kadın, Facebook üzerinden tanıştığı 13 yaşında erkek çocuğu ile buluşup deniz kenarında bir çadırın içinde cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile beş yıl hapis cezası aldı.

ŞÜPHELENEN ANNE, CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI GÖRDÜ

Oğlunun tavırlarından şüphelenen anne, çocuğun tabletindeki mesajlara bakınca kadının çocuğa attığı cinsel içerikli fotoğraf ve mesajları gördü. Anne polisi aradı ve ve fotoğrafları onlara teslim etti.


İTİRAF ETTİ, 5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Çocukla birlikte olan kadın, çıkarıldığı mahkemede her şeyi itiraf etti ve reşit olmayan bir çocuğu baştan çıkarma ve ilişkiye girme suçundan dolayı beş yıl hapis cezası aldı.

Haberler.com/ Dış Haberler

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.