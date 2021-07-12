Plajda zafer Rusya ve Slovenya'nın
İZMİR'de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Rusya, erkeklerde ise Slovenya mutlu sona ulaştı.
İZMİR'de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Rusya, erkeklerde ise Slovenya mutlu sona ulaştı. İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde 4 gün süren organizasyonda kadınlar finalinde İspanyol Moreno-Vergara ikilisini 2-0'lık skorla yenen Rusya'dan Bocharova-Gubina ikilisi Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler final maçında Slovenya'dan Mozic-Bracko ikilisi, Norveç'ten Mol-Sunde ikilisini 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı