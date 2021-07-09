Plajda yola devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda beş takımımızdan dördü elenirken, şampiyonada Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük ikilisi grup ikincisi olarak bir üst tura yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda beş takımımızdan dördü elenirken, şampiyonada Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük ikilisi grup ikincisi olarak bir üst tura yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, SWS Sports ve Beach-it tarafından Axa Sigorta'nın sponsorluğunda düzenlediği U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi. Erkeklerde üç, kadınlarda iki takımla katıldığımız dev şampiyonada Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük, bir üst tura çıkarken, diğer tüm ekiplerimiz veda etti. İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, hafta sonunda da devam edecek, kupalar 11 Temmuz pazar günkü maçlarla sahibi bulacak.

Kuru & Güllük grup ikincisi

İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Merkezi'nde 11 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük ikilisi, sabah seansında Danimarkalı Jacop Petersen - Nikola Razdorov'u 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Kuru - Güllük, grup birincisini belirleyecek maçta İspanyol Antonio Saucedo - Alvaro Viera'ya 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Diğer iki ekibimiz elendi

Sabah seansında Furkan Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin ikilisi, Macar Marcel Koch - Vilmos Szabo'ya, Sacit Kurt - Ahmet Can Tur ikilisi de Avusturyalı Ben Stockhammer - Simon Jakob'ya aynı skorlarla 2-0 yenilerek şanslarını önemli ölçüde kaybetti. Öğleden sonra seansında Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin, Slovak Juraj Brilla - Lukas Brilla'ya, Sacit Kurt - Ahmet Can Tur da Sırp Uros Munsinja - Lazar Loboda'ya 2-0 mağlup olarak şampiyonayı galibiyet almadan tamamlayıp elendiler.

Kadınlar veda etti

Kadınlarda seriye iyi başlayamayan Naz Akyüz - Sanem Baş ikilisi, ikinci gün Avusturyalı Anja Trailoviç - Magdelena Rabitsch'e, Irmak Gökçen - Ece Özdemir de Sırbistanlı Natasa Cikuç - Najda Cikuç'e aynı skorlarla 2-0 kaybetti. İki kadın takımımız da bu sonuçlarla gruplarında son sırayı alarak şampiyonaya veda etti. Böylelikle U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyoası'nda kadın takımımız kalmadı.

Bu arada Dikili Belediyesi'nin organizasyonuyla İzmir'e getirilen 30 çocuk, U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nı tribünden izleyerek heyecanlı bir gün geçirdi.

Kaynak: Habermetre