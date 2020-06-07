Plajda sosyal mesafe kuralı ikinci planda kaldı
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Plajda sosyal mesafe kuralı ikinci planda kaldı

Plajda sosyal mesafe kuralı ikinci planda kaldı Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, İstanbul'un plajlarına akın etti.

07.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:49

Plajda sosyal mesafe kuralı ikinci planda kaldı

İSTANBUL - Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, İstanbul'un plajlarına akın etti. Florya'daki Menekşe halk plajında yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

İki aydan beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, normalleşme adımları kapsamında bu hafta ilk kez uygulanmadı. Uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle serinlemek için İstanbul'un plajlarına akın etti. Hafta sonu tatilinde Bakırköy Florya'da bulunan Menekşe Halk Plajında da yoğunluk yaşandı.

"Hafta sonu denizin tadını çıkarmaya geldik"

Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonunda denize girmek için plaja gelen Enes Mustafaoğlu, "Önceliğimiz kendimizi kurtarmak için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS)'na çalışıyoruz. Sürekli evde kaldığımızdan dolayı psikolojik olarak çöküş yaşadık. Hafta sonu da arkadaşlarla aktivitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Bugün de denizin tadını çıkarmaya geldik. Sosyal mesafe konusunda da başka insanların yanından geçerken mesafeyi koruyarak geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Emrah Yazıcıoğlu ise, "Sıcaktan bunaldık, üç arkadaş denize gelip serinlemek istedik hava da sıcak. Yapacak bir şey yok yavaştan endişelerimizin üzerine gidiyoruz. Aralarımızdaki mesafeyi de ayırdık, birbirimize olabildiğince yanaşmıyoruz. Denizden de bulaşacağını pek zannetmiyoruz. Zaten geliş ve gidişlerde de güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Bu ilk hafta sonu kısıtlama uygulanmayınca da en yakın bize burası vardı biz de geldik" ifadelerine yer verdi.

Celil Deneri de, "Uzun zamandır bugünleri bekliyorduk şuan çok iyiyiz. İnşallah en kısa sürede virüsün bitmesini bekliyoruz" dedi.

Sosyal mesafe kuralı ikinci planda kaldı

Sabah saatlerinden itibaren hareketliliğin başladığı yüzlerce metre uzunluğundaki plaj, öğlen saatlerinde ise neredeyse tamamen doldu. Plajda güneşlenen az sayıdaki kişinin maske ve sosyal mesafe kuralını uygularken, uzun zamandır yapılan tüm uyarılara rağmen denize gelenlerin büyük bir bölümünün maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü. Sahilde güneşlenenler arasında ortalama iki metre olması gerekirken büyük kalabalıkların yan yana olması da dikkat çekti.

Plajda sosyal mesafe kuralı ikinci planda kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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