Plajda rahatsızlanan genç kızda korona virüs şüphesi
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Plajda rahatsızlanan genç kızda korona virüs şüphesi

Plajda rahatsızlanan genç kızda korona virüs şüphesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plaja giden 20 yaşındaki genç kız korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plaja giden 20 yaşındaki genç kız korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Sevgi Plajında meydana geldi. 20 yaşında olduğu öğrenilen G.D.'nin, iddiaya göre yüksek ateş şikayeti olması nedeniyle durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri G.D.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.D.'nin yapılacak olan test sonucuna göre tedavisine başlanacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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