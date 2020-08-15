Plajda komşularını bıçakladı
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Plajda komşularını bıçakladı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, H.Ö. evine yaptırdığı sundurma nedeniyle kendisini belediyeye şikayet eden komşusu ile eşi ve kızını, plajda bıçakladı.

Plajda komşularını bıçakladı
15.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:24
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, H.Ö. evine yaptırdığı sundurma nedeniyle kendisini belediyeye şikayet eden komşusu ile eşi ve kızını, plajda bıçakladı. Yaralılar tedaviye alındı.

Karasu Plajı'nda eşi ve kızıyla birlikte denize girip, güneşlenen N.K.'nin yanına, evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği H.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile N.K.'yi dizinden, kavgayı ayırmak siteyen eşi A.K. ve kızı Z.K.'yi de bacaklarından bıçakladı. Saldırgan, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından etkisiz hale getirilirken, 112 Acil'e haber verildi.  Yaralı anne-baba ve kızı, Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.H.Ö. ise gözaltına alınarak, emniyete götütüldü. 


- Sakarya

Kaynak: DHA

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