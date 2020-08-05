Plajda kalp krizi geçiren kişi öldü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde plajda kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde plajda kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bayramoğlu Plajı'nda güneşlendikten sonra eşiyle birlikte denize girmek için yürüdüğü sırada Hasan Cankoru (72) aniden fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cankoru'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Plajda yapılan kalp masajının ardından Çayırova'daki özel bir hastaneye kaldırılan Cankoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA