Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
Plajda jet-ski üzerinde fotoğraf çektiren kadınların üzerine doğru gelen bir başka jet-ski az kalsın büyük bir faciaya sebep oluyordu.
Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayınlanan bir video, internette gündem oldu.
NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR BİLE
Bir plajda iki kadının fotoğraf çektirdiği sırada, arkadaşlarından biri sığ sularda jet skiye biniyordu. Jet ski üzerinde poz veren ve keyifli vakit geçiren kadınlar, bir anda ne olduğunu anlamadan panik içinde kaçıştı.
KIL PAYI KURTULDU
Kamera açısı değişince kadınların neden panik olduğu anlaşıldı. Fotoğraf çekilirken, bir çiftin kullandığı jet-ski genç kadının üzerine doğru geldi ve diğer jet-skinin üzerinden havalandı. Genç kadın feci bir kazayı kılpayı atlattı.
YORUMLAR (10)
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Medyanın, “Şehidin kanı Kuran-ı Kerim’in sayfalarına düştü” diyerek yayınladığı fotoğrafın Efrîn’e ait olmadığı ortaya çıktı. Daha önce birçok yalan haberi ortaya çıkaran Teyit.org söz konusu fotoğrafın Libya’nın Bingazi kentinde Cuma namazı sırasında bir camiye yapılan saldırı anına ait olduğunu belirtti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Medyanın, “Şehidin kanı Kuran-ı Kerim’in sayfalarına düştü” diyerek yayınladığı fotoğrafın Efrîn’e ait olmadığı ortaya çıktı. Daha önce birçok yalan haberi ortaya çıkaran Teyit.org söz konusu fotoğrafın Libya’nın Bingazi kentinde Cuma namazı sırasında bir camiye yapılan saldırı anına ait olduğunu belirtti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Medyanın, “Şehidin kanı Kuran-ı Kerim’in sayfalarına düştü” diyerek yayınladığı fotoğrafın Efrîn’e ait olmadığı ortaya çıktı. Daha önce birçok yalan haberi ortaya çıkaran Teyit.org söz konusu fotoğrafın Libya’nın Bingazi kentinde Cuma namazı sırasında bir camiye yapılan saldırı anına ait olduğunu belirtti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Jet- geçtimi bilmem ama geri kalanın defalarca geçtiğine eminim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Baslık muazzam :))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır