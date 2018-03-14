Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayınlanan bir video, internette gündem oldu.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR BİLE

Bir plajda iki kadının fotoğraf çektirdiği sırada, arkadaşlarından biri sığ sularda jet skiye biniyordu. Jet ski üzerinde poz veren ve keyifli vakit geçiren kadınlar, bir anda ne olduğunu anlamadan panik içinde kaçıştı.

KIL PAYI KURTULDU

Kamera açısı değişince kadınların neden panik olduğu anlaşıldı. Fotoğraf çekilirken, bir çiftin kullandığı jet-ski genç kadının üzerine doğru geldi ve diğer jet-skinin üzerinden havalandı. Genç kadın feci bir kazayı kılpayı atlattı.