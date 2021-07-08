İzmir'de plajda büyük heyecan başladı
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İzmir'de plajda büyük heyecan başladı

İzmir'de plajda büyük heyecan başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Toplum

İZMİR, CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

İZMİR, CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde 11 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek maçlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tribünden izlenebiliyor. Plaj voleybolunda BVA Balkan Şampiyonası, U18 ve U22 Avrupa Şampiyonası ile CEV Continental Cup'a başarıyla ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez U20 Avrupa Şampiyonası için kapılarını açtı. Avrupa'nın 20 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediği dev şampiyona 11 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Kadınlarda 29 farklı ülkeden 64, erkeklerde ise 30 farklı ülkeden yine 64 sporcunun mücadele ettiği CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İnciraltı Plaj Voleybolu Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tribünden izlenebiliyor. Günün ilk maçlarında kadınlar serisi oynandı. Naz Akyüz - Sanem Baş ikilisi, Yunanistan'dan Ionna Perdikaki - Marira Antonakaki'ye 2-1, Irmak Gökçen - Ece Özdemir ikilisi Ukrayna'dan Anhelina Khmil - Tetiana Lazarenko'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Finlandiya, Belçika, Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, Slovakya, Hırvatistan, Andorra, Rusya, Fransa, Sırbistan, Romanya, İsrail, Litvanya, Estonya, Slovenya, Danimarka, Avusturya, Polonya, Almanya, İsveç, Çekya, Macaristan,  İtalya, Ukrayna, İspanya, İsviçre ve Letonya şampiyonluk kupası için plajda ter döküyor.U20 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkeklerde ise Türkiye'yi Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük, Sacit Kurt - Ahmet Can Tür ve Furkan Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin ikilileri temsil ediyor. Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda, Letonya, Polonya, İsviçre, İsveç. İsrail, Avusturya, Ukrayna, Çekya, Macaristan, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya, Belçika, Sırbistan, Litvanya, Slovakya, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Estonya ve Lihtenştayn mücadele ediyor.


İzmir'de plajda büyük heyecan başladı
İzmir'de plajda büyük heyecan başladı
İzmir'de plajda büyük heyecan başladı
İzmir'de plajda büyük heyecan başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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