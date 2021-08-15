Plajda boğulma tehlikesi geçiren şahsı ekipler kurtardı
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Plajda boğulma tehlikesi geçiren şahsı ekipler kurtardı

Plajda boğulma tehlikesi geçiren şahsı ekipler kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Kapuz plajında boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta Kapuz plajında boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kapuz plajında meydana geldi. İddiaya göre, denize açılan Orhan B. (37)dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Orhan B.'nin yardım çığlıklarını duyan cankurtaran ekipleri denize atlayarak duruma müdahale etti. Cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarılan Orhan B. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan B'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Orhan B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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