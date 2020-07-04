PLAJDA ATLI JANDARMA DENETİMİ Hafta sonunu fırsat bilenler Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na akın etti.

Hafta sonunu fırsat bilenler Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na akın etti. Koronavirüsle mücadele kapsamında, kumsalın keyfini çıkaran vatandaşların koronavirüs önlemlerine uyup uymadığını atlı jandarma ekipleri denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gümüşdere Plajı'nda araçla girilmesi mümkün olmayan sahillerde atlı ve yaya olarak denetim yaptı. Sahildeki denetime Atlı Jandarma Timi'nden 2 ekip katılırken, jandarma ekipleri kumsalda güneşlenen vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Kumsaldaki vatandaşlar sahilde denetim yapan atlılara yoğun ilgi gösterdi. Kimi vatandaşlar atlı ekiplerle fotoğraf çekerken kimi vatandaşlar da atları sevdi.

GÜVENDE HİSSEDİYORUZ

Denize gelen vatandaşlardan Melih Karadağlı ise atlı denetimle ilgili, "Çok güzel bir uygulama. İnsan kendini güvende hissediyor. Sağ olsunlar askerlerimiz atları da sevdiriyor, çocuklarımız atları da seviyor. Güvenli hissediyoruz, mutluyuz böyle inşallah devamı gelir. Mesafeli oturuyoruz, gördüğünüz gibi insanlar 3-4 metre aralıkla oturuyor. Burası diğer koylara göre zaten kalabalık değil. Daha sakin, daha huzurlu burası" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA