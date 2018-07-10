Plajda Aşka Gelen Sevgilisi, Deniz Çakır'ı Öpücüklere Boğdu

Plajda Aşka Gelen Sevgilisi, Deniz Çakır'ı Öpücüklere Boğdu

Oyuncu Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum-Gümüşlük'te tatildeydi. Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu.

Oyuncu Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum-Gümüşlük'te tatildeydi. Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu.

AŞIKLAR PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum-Gümüşlük'te tatildeydi.Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu.

SEVGİLİYİ TUTTU

Çift daha sonra arkadaşları ile tekne turuna çıktı. Dümene Güvenç Dağüstün geçti.Deniz Çakır,tekneyi kullanan sevgilisinin bir ara sendelediğini gördü. Hemen kemerinden tuttu.

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