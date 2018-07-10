Plajda Aşka Gelen Sevgilisi, Deniz Çakır'ı Öpücüklere Boğdu
Oyuncu Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum-Gümüşlük'te tatildeydi. Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu.
Oyuncu Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum-Gümüşlük'te tatildeydi. Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu.
AŞIKLAR PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ
Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum-Gümüşlük'te tatildeydi.Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu.
SEVGİLİYİ TUTTU
Çift daha sonra arkadaşları ile tekne turuna çıktı. Dümene Güvenç Dağüstün geçti.Deniz Çakır,tekneyi kullanan sevgilisinin bir ara sendelediğini gördü. Hemen kemerinden tuttu.
YORUMLAR (4)
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Tamam bütün sorunlar bitti. . Hepimiz feraha erdik . . Meğer tek derdimiz buymuş . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ne öpücüğü emikliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ohh missCevap Yaz Yayından Kaldır
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büşraa nerede kaldın herkes yorumunu bekliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır