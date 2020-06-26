Plaja gitmek yasak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında plaja gitmek serbest mi? Hafta sonu 27 - 28 Haziran günlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen YKS nedeniyle, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. Buna göre sınav saatlerinde sokağa çıkmak belli istisnalar çerçevesinde yasaklandı. Peki, plaja gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 81 ile gönderdiği genelgede, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde koronavirüs bulaşını arttırmamak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirdi. Hafta sonu uygulanacak yasağın istisnaları da belli oldu. Buna göre vatandaşlar yasağın olduğu günlerde plaja gidebilecek. YKS saat kaçta?

PLAJA GİTMEK YASAK MI?

Bakanlığın 81 ile göderdiği genelge ile hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında,pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulanacak.

Diğer yandan söz konusu günlerde yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek. Öte yandan YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri AYT, TYT ve YDT olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı hayata geçirilecek. TYT cumartesi günü 10.15'de başlayacak, 165 dakika sürecek. Pazar günü AYT yine 10.15'de başlayıp, 180 dakika sürecek. YDT ise 28 Haziran Pazar günü 15.45'de başlayacak ve 120 dakika süre verilecek.