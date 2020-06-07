Plaja gelen vatandaşlara hırsızlık şoku
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Plaja gelen vatandaşlara hırsızlık şoku

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda serinlemek için Menekşe Plajı'na gelen vatandaşlar hırsızlık şoku yaşadı.

Plaja gelen vatandaşlara hırsızlık şoku
07.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:01

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda serinlemek için Menekşe Plajı'na gelen vatandaşlar hırsızlık şoku yaşadı. Arabanın camını söken kişi ya da kişiler 2 bin 500 lira nakit parayı çaldı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Sıcak havayı ve izin gününü fırsat bilen vatandaşlar soluğu Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda aldı. Aracını park edip plaja giren 3 vatandaş hırsızlık şoku yaşadı. Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızlık şüphelileri bir aracın camını sökerek araç içinden 2 bin 500 lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aracı soyulan Adem Oruç isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Biz gittik 10 dakika denize girdik çıktık. Arabadan 2 bin 500 lira para alındı. Saklamıştık telefonları" dedi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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