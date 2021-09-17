Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı yarın başlayacak - Haberler Spor
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Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı yarın başlayacak

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı yarın başlayacak

Plaj voleybolunda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Dikili Belediyesi iş birliğiyle organize edilecek Pro Beach Tour Dikili etabı yarınki müsabakalarla başlayacak.

Plaj voleybolunda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Dikili Belediyesi iş birliğiyle organize edilecek Pro Beach Tour Dikili etabı yarınki müsabakalarla başlayacak.

Dikili Plaj Sporları Tesisleri'ndeki etaba kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım katılacak.

Toplamda 80 bin lira ödül dağıtılacak organizasyon, 19 Eylül Pazar günkü final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı yarın başlayacak - Haberler Spor
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