Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları için Avrupa elemeleri ikinci turu İzmir'de yapılacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatlarına katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turunu İzmir'de düzenleyecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatlarına katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turunu İzmir'de düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre olimpiyatlara katılacak ülkelerin belirleneceği CEV Continental Kupası'nın ikinci tur organizasyonu 6-9 Mayıs tarihlerinde İnciraltı Spor Tesisleri'nde yapılacak.

CEV Continental Kupası'nda kadınlarda Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde ise Türkiye, Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere mücadele edecek. Toplam 64 sporcunun yer alacağı kupada gruplarını ilk beşte tamamlayan ülkeler, final biletini alacak. Final maçları, haziran ayında Hollanda'da yapılacak.

"İzmir'in bilinirliği daha da artacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir'in plaj voleybolunda Balkan ve Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ardından Continental Kupası ile adını duyurmaya devam ettiğini bildirdi.

Orhunbilge, "Avrupa'nın elit plaj voleybolcularını konuk edeceğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemlerde plaj sporlarına pozitif ayrımcılık yapacağız. Uluslararası turnuvalarla İzmir'in bilinirliği daha da artacak." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ise bu organizasyonla voleybolcular için Tokyo yolunun İzmir'den geçeceğini, kentin temmuz ayında da 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonasına ev sahipliği yapacağını, destekleri nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür ettiklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da İzmir'in üç önemli şampiyonaya ev sahipliğiyle başarısını kanıtladığını, gelecekte kentin daha büyük organizasyonlara imza atacağını ifade etti.

Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımı Antrenörü Sakıp Kıralı, güçlü rakiplerle karşılayacaklarını ancak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtirken Erkek Milli Takım Antrenörü Adem Mert de Yunanistan'daki ilk etabı geçtiklerini, İzmir'de ev sahibi olmanın avantajıyla finale gideceklerine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol