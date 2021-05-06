Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları İzmir'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları İzmir'de başladı

Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, kadınlar müsabakalarıyla İzmir'de başladı.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, kadınlar müsabakalarıyla İzmir'de başladı.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda ilk gün kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan ekiplerin katılımıyla grup müsabakaları oynandı.

Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilileri yarı finale yükselmek için yarın eleme maçı oynamaya hak kazandı.

Yarın erkeklerde de heyecanın başlayacağı organizasyon, 9 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı
Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı
Babasının arazisinde baygın bulunan İsa, hastane yolunda öldü
Babasının arazisinde baygın bulunan İsa, hastane yolunda öldü
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Alişan Seda Sayan Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları İzmir'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:59:49. #1.16#

title