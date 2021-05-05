Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları, yarın İzmir'de başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları, yarın İzmir'de başlayacak

Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları, yarın İzmir'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, yarın kadınlar grup müsabakalarıyla başlayacak.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, yarın kadınlar grup müsabakalarıyla başlayacak.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan, erkeklerde Estonya, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Slovenya'dan ikişer takım mücadele edecek.

Türkiye'yi kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu temsil edecek.

Erkeklerde ise ay-yıldızlı formayı Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci giyecek.

Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Fenomen olmak için hemcinslerini döven saldırganlar, daha önce de aynı rezilliği yapmışlar
Fenomen olmak için hemcinslerini döven saldırganlar, daha önce de aynı rezilliği yapmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Gomes Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları, yarın İzmir'de başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:28:51. #1.15#

title