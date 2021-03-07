Plaj voleybolunda millilerin Katara Kupası heyecanı başlıyor

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, 8 Mart Pazartesi günü başlayacak 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 4 Yıldızlı ayaklarından biri olan Katara Kupası'nda mücadele edecek.