Plaj voleybolunda Dünya Turu, 2022'den itibaren "Pro Tour" adıyla yapılacak - Haberler Spor
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Plaj voleybolunda Dünya Turu, 2022'den itibaren "Pro Tour" adıyla yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Plaj voleybolunda Dünya Turu, 2022'den itibaren

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), plaj voleybolunun en üst seviyesindeki organizasyonu olan Dünya Turu'nun (World Tour) 2022'den itibaren "Pro Tour" adıyla yeni formatında yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), plaj voleybolunun en üst seviyesindeki organizasyonu olan Dünya Turu'nun (World Tour) 2022'den itibaren "Pro Tour" adıyla yeni formatında yapılacağını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Pro Tour", elite, challenge ve futures olmak üzere 3 kategoride organize edilecek.

Dünyanın çarpıcı mekanları ve ikonik şehirlerinde düzenlenecek organizasyon, yıl sonunda yapılacak finaller ile sona erecek. Finallerde 10 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuvanın en yüksek seviyesindeki organizasyonu "Elite16", hem kadınlarda hem erkeklerde en iyi 16 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Challenge seviyesindeki turnuva ise hem kadınlarda hem erkeklerde 24 takımın katılımıyla yapılacak.

Futures turnuvasında ise oyuncuların elde edecekleri puanlar challenge organizasyonu da besleyici olacak. Üç aşamadan oluşan futures turnuvasının ön eleme turunda 16 takım mücadele edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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