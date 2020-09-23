Plaj voleybolunda 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, grup maçlarıyla yarın İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayacak.

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, grup maçlarıyla yarın İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayacak.

Geçen hafta 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Selçuk'un Pamucak Plajı'ndaki organizasyona, kadınlarda 19 ülkeden 50, erkeklerde ise yine 19 ülkeden 60 sporcu katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi temsil edecek.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Turnuva boyunca, oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek.

Organizasyon, 27 Eylül Pazar günü final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz