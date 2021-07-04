Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu
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Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İzmir'de düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İzmir'de düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

İnciraltı'ndaki İzmir Plaj Voleybolu Merkezi'nde 42 kulüpten 161 sporcunun katılımıyla 1 Temmuz Perşembe günü başlayan şampiyona, bugünkü final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Büyük kadınlarda Altekma, büyük erkeklerde TVF'nin birinciliğe ulaştığı organizasyonda, 22 yaş altı kadınlarda Tefenni Gücü-2, erkeklerde TVF-1, iki kategoride oynanan erkekler +40 yaşta Voleybol Dünyası ve Kaan Spor Kulübü, kadınlar +35 yaşta ise Torbalı Belediyesi ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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