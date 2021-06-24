Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finalde elendi
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Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finalde elendi

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finalde elendi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımın belirleneceği CEV Kıta Kupası'nda (CEV Continental Cup) çeyrek finalde elendi.

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımın belirleneceği CEV Kıta Kupası'nda (CEV Continental Cup) çeyrek finalde elendi.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımlar, Hollanda'nın ev sahipliğinde The Hague şehrinde düzenlenen organizasyonda bugün yarı finale yükselmek için mücadele etti.

Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşan milli takım, çeyrek final ilk maçında Letonya'ya 2-1 (17-21, 21-16, 15-9) yenildi.

Sefa Urlu/Selçuk Şekerci ikilisinden oluşan milli takım da ikinci maçta Letonya'ya 26-24 ve 21-12'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, bu sonuçların ardından Continental Cup'a veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finalde elendi - Haberler Spor
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