Plaj Voleybolu Dünya Turu, Samsun'da başladı. Turnuva 29 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Dünyanın en önemli Plaj Voleybolu organizasyonlarından biri olan Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu 1 Yıldızlı ayaklarından biri olan Samsun etabı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği ile bugün TVF Samsun Plaj Voleybolu Merkezi'nde kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan ön eleme turu karşılaşmalarıyla başladı.

Erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Emirhan Ulutaş - Mecit Eryılmaz ikilisi, ön eleme turundaki maçında Macaristan'dan Olah-Benkö ikilisini 13-21, 21-18 ve 10-15'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

ERKEKLER

Nishizawa-Kojima (Japonya) - Boermans-Haanappel (Hollanda): 0-2 (13-21, 15-21)

Williams-Govender (Güney Afrika Cumhuriyeti) - Sotola-Pala (Çekya): 2-1 (17-21, 21-13, 15-12)

Gavrilov-Milic (Sırbistan) - Gala-Kufa (Çekya): 0-2 (12-21, 16-21)

Ertl-Baldauf (Avusturya) - Boermans-Haanappel (Hollanda): 1-2 (21-23, 21-15, 13-15)

KADINLAR

Matsuyama-Wada (Japonya) - Ferraris-Michieletto (İtalya): 0-2 (12-21, 17-21)

Lodej-Duda (Polonya) - Petrosanu-Corcoz (Romanya): 2-0 (21-15, 21-14)

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 1 Yıldızlı Samsun Etabı, Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

- Samsun