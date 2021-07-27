Plaj voleybolcusu Olimpiyatlar sırasında Marvel's Spider-Man oynadığını açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleri plaj voleybolu oyuncusu Kelly Claes, Olimpiyatlarda boş zamanlarında Marvel's Spider-Man oynadığını bir röportajda açıkladı!

ABD'li plaj voleybolu oyuncusu Kelly Claes geçtiğimiz günlerde Tokyo Olimpiyatları sırasında boş zamanını PlayStation 5'te Marvel's Spider-Man oynayarak geçirdiğini açıkladı.

COVID-19 nedeniyle bir yıl ertelendikten sonra, Tokyo Olimpiyatları nihayet başlamış oldu. Yarışmacılar, planlanan etkinliklerin gerçekleşmesini beklerken çok fazla zamana sahip oluyor. Olimpiyatta yer alan sporcular ise kendilerini meşgul etmenin çeşitli yollarını bulması gerekiyor ve anlaşılan o ki bunlardan biri video oyunları.

Maç sonrasında bir röportajda, ABD'li voleybolcu Kelly Claes, boş vakitini PlayStation 5'te Marvel's Spider-Man oynayarak geçirdiğini belirtti. Röportajdan alınan klip, Aaron Jason Espinoza tarafından Twitter'da yayınlandı.

Ünlülerin ve ünlü sporcuların boş zamanlarında kendi eğlenceleri için ne kullandıklarını öğrenmek her zaman ilgi çekici olmuştur. Şimdi tek soru, Kelly Claes, Olimpiyat oyunları tamamlanmadan Marvel's Spider-Man oyununu tamamlayabilecek mi? Görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz...