HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının açılışı yapıldı.

Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı
15.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:54

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının açılışı yapıldı.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu ve su sporlarının yapılacak olduğu şenlik alanı görkemli bir törenle açıldı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, Akçaabat Belediyesi eski Başkanı Şefik Türkmen, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, Siyasi Partilerin temsilcileri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Daire amirleri, çocuklar, gençler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi eşliğinde İstiklal Marşımız okundu. Akçaabat Belediyesi folklor ekibi muhteşem horon gösterisini sergiledi. Açılışı gerçekleştiren yetkililerin gençlerle birlikte futbol, voleybol ve basketbol oynaması da renkli görüntüler oluşturdu.

Açılış töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Büyükşehir Belediyemiz ile Akçaabat'ımızda Spor Turizmine yönelik bir proje geliştirdik. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında, yani bulunduğumuz bu alanda, plaj ve su sporlarına yönelik sahalar oluşturduk. İlk etapta plaj voleybolu, futbolu ve hentbolu sahaları oluşturduk. Devamında ise yaşlılara, çocuklara ve engelli vatandaşlarıma yönelik alanlar inşa edeceğiz. Böylelikle bu alanda her kesimin spor yapacak olduğu bir yer inşa etmiş olacağız. Hedefimiz ilçemizdeki sportif tesislerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmak, spor alanlarını daha efektif kullanmak, yetenekleri belirlenen çocuklarımızla olimpik sporcular yetiştirerek, şehrimizin önemli bir spor merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Akçaabat, sporda kısa ve uzun vadeli planları ile geleceğine hazırlık yapacaktır. Bu vesile ile bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Plaj ve Su Sporları alanının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Osman Kalyoncu'ya ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından futbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının oynanması ile açılış programı sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti Güncel
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı Spor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Çağla Şıkel Tuvana Türkay Mustafa Sandal
Spor Falcao Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 13:30:13. #1.14#
title